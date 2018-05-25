Логотип "Газпрому" помітили на першому матчі фіналу ЛЧ
Логотип "Газпрому" зберігся на оздобленні стадіону імені Лобановського у Києві, де 24 травня відбувся Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це пишуть користувачі соцмереж.
Раніше повідомлялося, що лого "Газпрому" за згодою УЄФА прибрали з банерів фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.
Банери на головній вулиці Києва, де в четвер відкрили фан-зону, замінили.
Матч між "Вольфсбургом" та "Ліоном" завершився перемогою французької команди.
Поліція повідомляє, що фінал жіночої Ліги чемпіонів Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) у Києві відбувся без порушень.
Фінал жіночої Ліги чемпіонів #УЄФА у Києві відбувся без порушень— МВС України (@MVS_UA) May 25, 2018
Під час матчу команд «Вольфсбург» та «Ліон» поліція Києва забезпечувала публічний порядок та безпеку 15 тисяч уболівальників. pic.twitter.com/5RsrB04kXy
"Поліція діалогу та англомовні поліцейські-перемовники, які несли службу у посиленому режимі, допомагали іноземним гостям столиці у вирішенні різноманітних питань", – сказав начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.
Конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували.
26 травня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між "Реал Мадрид" і "Ліверпулем".