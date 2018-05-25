Логотип "Газпрому" помітили на першому матчі фіналу ЛЧ

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П'ятниця, 25 травня 2018, 10:08

Логотип "Газпрому" зберігся на оздобленні стадіону імені Лобановського у Києві, де 24 травня відбувся Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це пишуть користувачі соцмереж.

Логотип
Логотип "Газпрому" зберігся на оздобленні стадіону
"Депо"

Раніше повідомлялося, що лого "Газпрому" за згодою УЄФА прибрали з банерів фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.

Банери на головній вулиці Києва, де в четвер відкрили фан-зону, замінили.

Матч між "Вольфсбургом" та "Ліоном" завершився перемогою французької команди.

 
Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА
Fb Анастасії Леухіної
 

Поліція повідомляє, що фінал жіночої Ліги чемпіонів Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) у Києві відбувся без порушень.

"Поліція діалогу та англомовні поліцейські-перемовники, які несли службу у посиленому режимі, допомагали іноземним гостям столиці у вирішенні різноманітних питань", – сказав начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

 
Фото поліції
 
 
 

Конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували.

26 травня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між "Реал Мадрид" і "Ліверпулем".

Олена Рощенко, УП
Теми: Київ спорт Газпром
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