Логотип "Газпрома" заметили на первом матче финала ЛЧ

Логотип "Газпрома" сохранился в оформлении стадиона имени Лобановского в Киеве, где 24 мая состоялся Финал женской Лиги чемпионов УЕФА.



Об этом пишут пользователи соцсетей.





Логотип "Газпрома" сохранился в оформлении стадиона "Депо"

Ранее сообщалось, что логотип "Газпрома" с согласия УЕФА убрали с баннеров финала Лиги чемпионов на Крещатике.



Баннеры на главной улице Киева, где в четверг открыли фан-зону, заменили.



Матч между "Вольфсбургом" и "Лионом" завершился победой французской команды.

Полиция сообщает, что финал женской Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Киеве прошел без нарушений.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів #УЄФА у Києві відбувся без порушень



Під час матчу команд «Вольфсбург» та «Ліон» поліція Києва забезпечувала публічний порядок та безпеку 15 тисяч уболівальників. pic.twitter.com/5RsrB04kXy — МВС України (@MVS_UA) May 25, 2018





"Полиция диалога и англоязычные полицейские-переговорщики, которые несли службу в усиленном режиме, помогали иностранным гостям столицы в решении различных вопросов", – сказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

Фото полиции

Конфликтных ситуаций работники полиции не зафиксировали.



26 мая на НСК "Олимпийский" состоится матч между "Реал Мадрид" и "Ливерпулем".