Логотип "Газпрома" заметили на первом матче финала ЛЧ

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Пятница, 25 мая 2018, 10:08

Логотип "Газпрома" сохранился в оформлении стадиона имени Лобановского в Киеве, где 24 мая состоялся Финал женской Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом пишут пользователи соцсетей.


Логотип
Логотип "Газпрома" сохранился в оформлении стадиона
"Депо"

Ранее сообщалось, что логотип "Газпрома" с согласия УЕФА убрали с баннеров финала Лиги чемпионов на Крещатике.

Баннеры на главной улице Киева, где в четверг открыли фан-зону, заменили.

Матч между "Вольфсбургом" и "Лионом" завершился победой французской команды.

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА
Финал женской Лиги чемпионов УЕФА
Fb Анастасии Леухиной
 

Полиция сообщает, что финал женской Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Киеве прошел без нарушений.



"Полиция диалога и англоязычные полицейские-переговорщики, которые несли службу в усиленном режиме, помогали иностранным гостям столицы в решении различных вопросов", – сказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

 
Фото полиции
 
 
 

Конфликтных ситуаций работники полиции не зафиксировали.

26 мая на НСК "Олимпийский" состоится матч между "Реал Мадрид" и "Ливерпулем".

Алена Рощенко, УП
Темы: Киев спорт Газпром
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