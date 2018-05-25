Партії-лідери рейтингів задекларували порожні офіси – КВУ

Частина відомих партій задекларували фактично порожні офіси, тобто без вказування робітників, які б у них працювали.

Про це повідомляє Комітет виборців України, за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.

Серед партій із порожніми центральними офісами: "За життя" Вадима Рабіновича, "Наш Край", Демальянс, ВО "Свобода", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Станом на березень 2018 року в центральному апараті партії "За життя" Вадима Рабіновича не працює жодної особи, у ВО "Свобода" в центральному апараті працює 5 осіб, Демальянсі – 1 особа, "Громадянській позиції" – 3 особи, "Наш Край" – 2 особи.

Інформація по партіях "Громадянська позиція" та "Наш Край" - відповідно до звітів за 2017 рік, оскільки звіти за І квартал на веб-сайтах партій та НАЗК відсутні.

При цьому деякі партії показали значну кількість працівників у регіональних офісах. Так, у Демальянсі зазначено 46 працівників у обласних, міських та районних структурах.

"Аграрна партія" та УКРОП вказали цілком реалістичні цифри: 34 та 16 працівників у центральних апаратах відповідно, зазначають у КВУ.

В той же час кількість офіційних працівників у парламентських партій є значно вищою. Найбільше осіб в центральному апараті "Самопомочі" – 217. У Радикальної партії Олега Ляшка працює 132 особи, "Батьківщині" - 71, БПП – 47, "Опозиційному блоці" – 42, "Народному Фронті" – 31.

На думку голови КВУ Олексія Кошеля, державне фінансування сприяє детінізації партійного життя.

"Після отримання коштів з держбюджету, партії офіційно працевлаштували частину осіб. Якщо порівняти кількість працівників до та після початку держфінансування, то різниця є значною. За даними звіту за 2016 рік в центральному апараті "Опозиційного блоку" та РПЛ не працювало жодної особи, зараз – 42 та 132 відповідно", - зазначив він.

У КВУ вказують, що для аналізу відібрали політичні партії, які за даними соціологічних досліджень мають шанси набрати понад 2% голосів виборців на наступних виборах до ВР, а, отже, отримати право на державне фінансування.