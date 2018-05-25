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Партии-лидеры рейтингов задекларировали пустые офисы – КИУ

Пятница, 25 мая 2018, 11:33

Часть известных партий задекларировали фактически пустые офисы, то есть без указания лиц, которые в них работали.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года.

Среди партий с пустыми центральными офисами: "За життя" Вадима Рабиновича, "Наш Край", Демальянс, ВО "Свобода", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

По состоянию на март 2018 года в центральном аппарате партии "За життя" Вадима Рабиновича не работает ни один человек, в ВО "Свобода" в центральном аппарате работает 5 человек, Демальянса - 1 человек, "Гражданской позиции" - 3 человека, "Наш Край" - 2 человека.

Информация по партиям "Гражданская позиция" и "Наш Край" соответствует отчетам за 2017 год, поскольку отчеты за I квартал на сайтах партий и НАПК отсутствуют.

При этом некоторые партии показали значительное количество работников в региональных офисах. Так, у Демальянса указано 46 работников в областных, городских и районных структурах.

"Аграрная партия" и УКРОП указали вполне реалистичные цифры: 34 и 16 работников в центральных аппаратах соответственно, отмечают в КИУ.

В то же время количество официальных работников у парламентских партий значительно выше. Больше всего человек в центральном аппарате "Самопомочи" - 217. В Радикальной
партии Олега Ляшко работает 132 человека, "Батькивщине" - 71, БПП - 47, "Оппозиционном блоке" - 42, "Народном Фронте" - 31.

По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, государственное финансирование способствует детенизации партийной жизни.

"После получения средств из госбюджета, партии официально трудоустроили часть лиц. Если сравнить количество работников до и после начала госфинансирования, то разница значительна. По данным отчета за 2016 года в центральном аппарате "Оппозиционного блока" и РПЛ ни работало никого, сейчас - 42 и 132 соответственно", - отметил он.

В КИУ отмечают, что для анализа отобрали политические партии, которые по данным социологических исследований имеют шансы набрать более 2% голосов избирателей на следующих выборах в ВР, а, следовательно, получить право на государственное финансирование.

Украинская правда

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Темы: партии
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