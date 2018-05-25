Екс-заступниці голови Міграційної служби повідомили про підозру в хабарництві

986 переглядів
П'ятниця, 25 травня 2018, 14:54

Колишньому заступнику голови Державної міграційної служби повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання громадянства України громадянином РФ.

Про це інформує прес-служба Генпрокуратури 25 травня.

"Наразі вже колишньому заступнику голови Державної міграційної служби України 24.05.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

У Генпрокуратурі традиційно не вказують прізвище підозрюваної.

За даними джерела "Української правди" в Генеральній прокуратурі, підозру повідомлено Тетяні Нікітіній, яка в квітні 2018 року звільнилася з посади заступника голови Державної міграційної служби.

Як повідомлялося, в березні звільнилася ще одна заступник голови ДМС Діна Пимахова, яка є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України у справі про корупційну схему легалізації іноземців.

Українська правда
Теми: хабар Міграційна служба Генпрокуратура
powered by lun.ua
По темі
НАБУ провело обшуки у Дніпрі через вимагання суддею хабара 24 травня 2018, 22:51
У Вінниці посадовець мерії попався на хабарі, просив обігрівач 24 травня 2018, 11:35
У Києві затримали керівника театру за хабар у 200 тис. гривень 22 травня 2018, 21:29
Усі новини
Головні новини
Дангадзе дав свідчення на Саакашвілі і його відпустили – джерела
Різанина зі Стерненком: поліція вилучає відео з камер і з’ясовує, хто почав
Генпрокурор вніс подання на нардепа Вілкула
Луценко вніс подання на нардепа з "Опоблоку"
Усі новини
дослідження

Люди, які пишуть лівою рукою, таки розумніші

Відео

З'явився перший трейлер фільму "Мауглі"