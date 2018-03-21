Після скандалу зі спецслужбами одіозна Пімахова звільнилася

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника керівника Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляє ZN.ua.



"Пімахову звільнили за власним бажанням", - сказав Розенко після засідання уряду в середу.

Як відомо, вранці 24 січня НАБУ проводила обшук у Пімахової.

29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

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