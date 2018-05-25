Экс-замглавы Миграционной службы Никитиной сообщили о подозрении

1892 просмотра
Пятница, 25 мая 2018, 14:54

Бывшей зампредседателя Государственной миграционной службы сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры 25 мая.

"Сейчас уже бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение).

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Генпрокуратуре традиционно не указывают фамилию подозреваемой.

По данным источника "Украинской правды" в Генеральной прокуратуре, подозрение сообщено Татьяне Никитиной, которая в апреле 2018 года уволилась с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы.

Как сообщалось, в марте уволилась еще одна заместитель председателя ГМС Дина Пимахова, которая является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о коррупционной схеме легализации иностранцев.

Украинская правда
Темы: взятка Миграционная служба Генпрокуратура
powered by lun.ua
По теме
НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки 24 мая 2018, 22:51
В Виннице чиновник мэрии попался на взятке, просил обогреватель 24 мая 2018, 11:35
В Киеве задержали руководителя театра за взятку в 200 тыс. гривен 22 мая 2018, 21:29
Все новости
Главные новости
Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины
Экс-замглавы Миграционной службы Никитиной сообщили о подозрении
Дангадзе дал показания на Саакашвили и его отпустили – источники
Резня со Стерненко: полиция изымает видео с камер и выясняет, кто начал
Все новости
исследование

Почему малышам нужно давать коровье молоко и куриные яйца

Культура

5 причин, почему взрослым стоит сходить на детский кинофестиваль