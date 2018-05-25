ЮНІСЕФ: Через обстріли на Донбасі зруйновано понад 700 шкіл

У Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що за чотири роки війни на Донбасі через обстріли були пошкоджені або зруйновані більше ніж 700 шкіл у Луганській та Донецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

Зазначається, що тільки за цей навчальний рік були пошкоджені через обстріли 19 шкіл.

При цьому в ЮНІСЕФ уточнюють, що 6 таких випадків були безпосередньо у травні.

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Раніше повідомлялося, що вранці 17 травня бойовики обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району, постраждав чоловік.

Зазначалося, що на момент обстрілу в школі знаходилось 387 учнів та 46 осіб персоналу школи.