ЮНИСЕФ: Из-за обстрелов на Донбассе разрушено более 700 школ

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Пятница, 25 мая 2018, 14:58

В Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что за четыре года войны в Донбассе из-за обстрелов были повреждены или разрушены более 700 школ в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

Отмечается, что только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ.

При этом в ЮНИСЕФ уточняют, что 6 таких случаев были непосредственно в мае.

 
фото из Facebook ЮНИСЕФ
 
фото из Facebook ЮНИСЕФ
 
фото из Facebook ЮНИСЕФ

Ранее сообщалось, что утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек.

Отмечалось, что на момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала школы.

Украинская правда
Темы: Донбасс дети образование обстрел
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