ЮНИСЕФ: Из-за обстрелов на Донбассе разрушено более 700 школ
Пятница, 25 мая 2018, 14:58
В Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что за четыре года войны в Донбассе из-за обстрелов были повреждены или разрушены более 700 школ в Луганской и Донецкой областях.
Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
Отмечается, что только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ.
При этом в ЮНИСЕФ уточняют, что 6 таких случаев были непосредственно в мае.
Ранее сообщалось, что утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек.
Отмечалось, что на момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала школы.
Украинская правда