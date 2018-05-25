Група нардепів вимагають у КС скасувати призначення Денісової

45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційною постанову Верховної Ради про призначення Людмили Денісової уповноваженою ВР з прав людини.

Про це в Facebook повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

"Ми зібрали необхідні 45 підписів під поданням до Конституційного суду про порушення під час призначення уповноваженого ВР з прав людини", - написав нардеп.

Він також додав, що нового омбудсмена обрали з числа депутатів "Народного фронту" в обмін на призначення адміністрацією президента свого голови Рахункової палати, але, за його словами, "крім цього абсурдного обміну, під час призначення було допущено також безліч порушень".

Найєм повідомив, що найближчим часом подання буде передано до Конституційного суду.

За словами депутата, при призначенні омбудсмена були порушені:

процедура таємного голосування - парламент всупереч нормам профільного закону призначив омбудсмена відкритим голосуванням;

зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який було застосовано процедуру відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту;

спікер парламенту не мав права підписувати законопроект в такому вигляді, оскільки були звернення депутатів про порушення;

закон був підписаний головою ВР на наступний день з порушенням норм регламенту;

терміни проведення процедури обрання - термін призначення висунутих кандидатур закінчився;

логіка і послідовність етапів призначення, необхідних для проведення всіх перевірок;

У зв'язку з цим, нардепи вимагають у Конституційного суду визнати неконституційною постанову ВРУ № 2344-VIII "Про призначення Людмили Денісової уповноваженої ВРУ з прав людини" від 15 березня 2018 року.

Депутати попросили суд надати своє рішення протягом місячного терміну.

Раніше в НАЗК повідомили, що Денісова як народний депутат 15 березня, незважаючи на "конфлікт інтересів", брала участь в обговоренні і в голосуванні в парламенті за порядок денний щодо призначення її на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.