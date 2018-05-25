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Группа нардепов требуют у КС отменить назначение Денисовой

Пятница, 25 мая 2018, 17:19

45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционными Постановление Верховной Рады о назначении Людмилы Денисовой уполномоченной ВР по правам человека.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

"Мы собрали необходимые 45 подписей под представлением в Конституционный суд о нарушениях при назначения уполномоченного ВР по правам человека", - написал нардеп.

Он также добавил, что нового омбудсмена избрали из числа депутатов "Народного фронта" в обмен на назначение администрацией президента своего главы Счетной палаты, но, по его словам, "помимо этого абсурдного обмена, во время назначения было допущено также множество нарушений".

Найем сообщил, что в ближайшее время представление будет передано в Конституционны суд.

По словам депутата, при назначении омбудсмена были нарушены:

  •         процедура тайного голосования - парламент вопреки нормам профильного закона назначил омбудсмена открытым голосованием;
  •         изменения в закон про Конституционный суд, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента;
  •         спикер парламента не имел права подписывать законопроект в таком виде, поскольку были обращения депутатов о нарушении;
  •         закон был подписан главой ВР на следующий день в нарушении норм регламента;
  •         сроки проведения процедуры избрания - срок назначения выдвинутых кандидатур истек;
  •         логика и последовательность этапов назначения, необходимых для проведения всех проверок;

В связи с этим, нардепы требуют у Конституционного суда признать неконституционными постановление ВРУ № 2344-VIII "О назначении Людмилы Денисовой уполномоченной ВРУ по правам человека" от 15 марта 2018 года.

Депутаты попросили суд предоставить свое решение в течение месячного срока.

Ранее в НАПК сообщили, что Денисова как народный депутат 15 марта, несмотря на "конфликт интересов", участвовала в обсуждении и в голосовании в парламенте за повестку дня относительно назначения ее на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Украинская правда
Темы: омбудсменКонституциясудВерховная Рада
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