33 дитини вважають зниклими на Донбасі

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П'ятниця, 25 травня 2018, 20:00

З початку війни на Донбасі пропало безвісти 56 дітей, з них 33 досі перебувають у розшуку.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"За час конфлікту на Сході України безвісти пропало 56 дітей, із них вдалося знайти тільки 23 дитини, ще 33 з них досі перебувають у розшуку", - зазначила омбудсмен.

Крім того, вона зазначила, що на всій території України за 2017 рік не розшуканими залишаються 48 дітей, а станом на 30 квітня 2018 року - 57 дітей.

Раніше 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційною постанову Верховної Ради про призначення Людмили Денісової уповноваженою ВР з прав людини.

Українська правда
Теми: Донбас діти Україна
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