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33 ребенка числятся пропавшими на Донбассе

Пятница, 25 мая 2018, 20:00

С начала войны на Донбассе пропало без вести 56 детей, из них 33 до сих пор находятся в розыске.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"За время конфликта на Востоке Украины без вести пропало 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - отметила омбудсмен.

Кроме того, она добавила, что на всей территории Украины за 2017 год не разысканными остаются 48 детей, а по состоянию на 30 апреля 2018 года - 57 детей.

Ранее 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционными Постановление Верховной Рады о назначении Людмилы Денисовой уполномоченной ВР по правам человека.

Украинская правда
Темы: ДонбассдетиУкраина
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