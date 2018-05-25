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Путін заявив, що не піде в президенти на наступних виборах

П'ятниця, 25 травня 2018, 20:33
Путін заявив, що не піде в президенти на наступних виборах

Президент Росії Володимир Путін розповів, що не порушуватиме російську конституцію, яка забороняє займати пост президента більше двох термінів поспіль.

Про це Путін заявив, відповідаючи на питання журналістів на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "Медуза".

"Я завжди суворо дотримувався і дотримуюся конституції Російської Федерації. У конституції чітко прописано - не більше двох термінів поспіль. Зараз у мене другий термін поспіль. Як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув посаду президента, тому що конституція не дозволяла обиратися втретє. От і все. Я маю намір дотримуватися цього правила і в майбутньому", - сказав президент РФ.

Володимир Путін був президентом з 2000 по 2008 роки, потім 4 роки був прем'єр-міністром РФ. 

У 2008 році Держдума прийняла поправку до Конституції про збільшення президентського терміну з чотирьох до шести років.

У 2012 році Путін пішов на третій, шестирічний, термін. У 2018 році він знову виграв вибори.

У травні 2018 року парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.

Теми: ПутінРосіяпрезидент
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