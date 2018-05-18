У Росії задумали змінити терміни президентства Путіна

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П'ятниця, 18 травня 2018, 13:35

Парламент Чечні вніс до Держдуми РФ поправки до конституції "Про терміни заміщення посади президента Російської Федерації".

Про це йдеться на сайті Державної думи.

У повідомленні зазначається, що документ був внесений у п'ятницю, 18 травня. Його текст зараз відсутній на сайті.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень глави держави більше, ніж на два терміни.

"Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави… Зараз у Путіна немає альтернативи… Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома", - казав він.

Українська правда
Теми: Росія Путін президент законодавство
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