Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії задумали суттєво продовжити президентство Путіна

П'ятниця, 18 травня 2018, 15:10
У Росії задумали суттєво продовжити президентство Путіна

Парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.

Про це йдеться у законопроекті "Про терміни заміщення посади президента Російської Федерації", текст якого є на сайті Державної думи.

У повідомленні зазначається, що документ був внесений у п'ятницю, 18 травня.

Необхідність внесення такої правки чеченські депутати пояснюють "досягнутою соціально-політичною стабільністю" в Росії.

Вони також виступили за "збереження в РФ спадкоємності влади через складну зовнішньополітичною обстановку".

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень глави держави більше, ніж на два терміни.

"Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави… Зараз у Путіна немає альтернативи… Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома", - казав він.

Як відомо, Володимир Путін керував Росією два терміни поспіль з 2000 до 2008 року, потім знову став президентом у 2012 році, а нещодавно вступив на другий термін.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінпрезидентзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Росія
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: