Парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.

Про це йдеться у законопроекті "Про терміни заміщення посади президента Російської Федерації", текст якого є на сайті Державної думи.

У повідомленні зазначається, що документ був внесений у п'ятницю, 18 травня.

Необхідність внесення такої правки чеченські депутати пояснюють "досягнутою соціально-політичною стабільністю" в Росії.

Вони також виступили за "збереження в РФ спадкоємності влади через складну зовнішньополітичною обстановку".

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень глави держави більше, ніж на два терміни.

"Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави… Зараз у Путіна немає альтернативи… Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома", - казав він.

Як відомо, Володимир Путін керував Росією два терміни поспіль з 2000 до 2008 року, потім знову став президентом у 2012 році, а нещодавно вступив на другий термін.