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Путин заявил, что не пойдет в президенты на следующих выборах

Пятница, 25 мая 2018, 20:33
Путин заявил, что не пойдет в президенты на следующих выборах

Президент России Владимир Путин рассказал, что не будет нарушать российскую конституцию, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд.

Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме, передает "Медуза".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции Российской Федерации. В конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - сказал президент РФ.

Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ.

В 2008 году Госдума приняла поправку в Конституцию об увеличении президентского срока с четырех до шести лет.

В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

В мае 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму РФ проект поправок в конституцию, которыми предлагается разрешить президенту руководить Россией не два, а три срока подряд.

Темы: ПутинРосcияпрезидент
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