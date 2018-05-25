Невідомі розмалювали знамениті графіті "Ікони Революції"

Невідомі написали слово FAKE (підробка, несправжній – УП) на знаменитих графіті "Ікони Революції", які створили під час Євромайдану.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для затримання зловмисника, а також встановлюють наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати правопорушення", - зазначають в поліції.

Відомості зареєстровані в Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення.

Водночас автор графіті, художник на прізвисько Sociopath повідомив, що невідомі надіслали йому відео, на якому видно, як хлопець у чорному одязі наносить червоною фарбою слово FAKE на кожен із малюнків.

"Хтось вирішив в такий спосіб нагадати міністру Нищуку про те, що за свої слова треба відповідати. Я пане міністре, теж нагадаю Вам нашу другу зустріч, коли Ви сказали, що репутація для Вас важлива. Але зараз вона виглядає як стіна на Груші — фейкова, як і вся політика Вашої влади", - написав художник.

3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше директор українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що готує звернення до поліції і до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

14 жовтня організація "Новий вогонь" намалювала заново знамениті графіті "Ікони Революції", які художник на прізвисько Sociopath створив під час Євромайдану на фасаді будівлі на вулиці Грушевського.

В організації запевнили, що знищені малюнки неможливо було реставрувати, а автор оригінальних "Ікон Революції" відмовився їх відновлювати.

Водночас художник на прізвисько Sociopath, який створив знамениті графіті "Ікони Революції" під час Євромайдану, заявив, що оригінальні малюнки можна було реставрувати до того, як їх намалювали заново.