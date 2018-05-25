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Неизвестные разрисовали знаменитые граффити "Иконы Революции"

Пятница, 25 мая 2018, 21:35
Неизвестные разрисовали знаменитые граффити Иконы Революции

Неизвестные написали слово FAKE (подделка, ненастоящий - УП) на знаменитых граффити "Иконы Революции", которые создали во время Евромайдана.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", - отмечают в полиции.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции, решается вопрос о квалификации правонарушения.

В то же время автор граффити, художник по прозвищу Sociopath сообщил, что неизвестные прислали ему видео, на котором видно, как парень в черной одежде наносит красной краской слово FAKE на каждый из рисунков.

"Кто-то решил таким образом напомнить министру Нищуку о том, что за свои слова нужно отвечать. Я господин министр, тоже напомню Вам нашу вторую встречу, когда Вы сказали, что репутация для Вас важна. Но сейчас она выглядит как стена на Груши - фейковой, как и вся политика Вашей власти", - написал художник.

3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позднее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина на улице Грушевского в Киеве.

4 октября организация "Новый огонь" нарисовала заново знаменитые граффити "Иконы Революции", которые художник по прозвищу Sociopath создал во время Евромайдана на фасаде здания на улице Грушевского.

В организации заверили, что уничтоженные рисунки невозможно было реставрировать, а автор оригинальных "Икон Революции" отказался их восстанавливать.

Однако художник по кличке Sociopath, который создал знаменитые граффити "Иконы Революции" во время Евромайдана, заявил, что оригинальные рисунки можно было реставрировать до того, как их нарисовали заново.

Украинская правда
Темы: МайданисторияКиевполиция
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