Путін про вступ України в НАТО: "червону лінію" не можна переходити

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Субота, 26 травня 2018, 03:17

Президент Росії Владімір Путін закликав західні країни не заходити у відносинах з російською стороною за "червону лінію".

Про це він заявив на полях ПМЕФ, пише РИА Новости.

Зокрема, Путін висловив побоювання, що розширення Північноатлантичного альянсу може становити загрозу для Росії.

"Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать, і там ще поставлять якісь радари і системи протиракетної оборони", - сказав він.

Крім того, Путін закликав "не переходити межі".

"Ну є якісь межі, розумієте, "червону лінію" не можна переходити. Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів", - додав він.

Як повідомлялося, в березні Північноатлантичний альянс офіційно визнав, що Україна прагне до членства в НАТО, і додав її в список "країн-аспірантів".

Теми: Путін Росія НАТО
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