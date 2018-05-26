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Путин о вступлении Украины в НАТО: "красную черту" нельзя переходить

Суббота, 26 мая 2018, 03:17
Путин о вступлении Украины в НАТО: красную черту нельзя переходить

Президент России Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с российской стороной за "красную черту".

Об этом он заявил на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.

В частности, Путин выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал он.

Кроме того, Путин призвал "не переходить границы".

"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — добавил он.

Как сообщалось, в марте Североатлантический альянс официально признал, что Украина стремится к членству в НАТО, и добавил ее в список "стран-аспирантов"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияНАТО
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