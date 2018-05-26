Путин о вступлении Украины в НАТО: "красную черту" нельзя переходить
Президент России Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с российской стороной за "красную черту".
Об этом он заявил на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.
В частности, Путин выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России.
"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал он.
Кроме того, Путин призвал "не переходить границы".
"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — добавил он.
Как сообщалось, в марте Североатлантический альянс официально признал, что Украина стремится к членству в НАТО, и добавил ее в список "стран-аспирантов".