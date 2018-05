Президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення підготовки запланованої на 12 червня в Сінгапурі зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це Трамп написав у Twitter.

"У нас дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, якщо він відбудеться, швидше за все, залишиться в Сінгапурі в намічений день, 12 червня, і, за необхідності, буде продовжений", - написав президент США.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.