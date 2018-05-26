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Трамп заявив про продуктивні перговори щодо відновлення зустрічі з Кім Чен Ином

Субота, 26 травня 2018, 06:58

Президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення підготовки запланованої на 12 червня в Сінгапурі зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це Трамп написав у Twitter.

"У нас дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, якщо він відбудеться, швидше за все, залишиться в Сінгапурі в намічений день, 12 червня, і, за необхідності, буде продовжений", - написав президент США.

Як повідомлялося, напередодні Трамп скасував зустріч, звинувативши КНДР у ворожому тоні щодо США.

У відповідь на рішення Трампа Північна Корея заявила, що досі відкрита до переговорів з США і готова провести їх в будь-який час.

Планувалося, що лідери двох країн зустрінуться 12 червня в Сінгапурі.

Теми: КНДРСШАядерна зброяТрамп
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