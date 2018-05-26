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Трамп заявил о продуктивных перговорах о возобновлении встречи с Ким Чен Ыном

Суббота, 26 мая 2018, 06:58

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении подготовки запланированной на 12 июня в Сингапуре встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"У нас очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возврате к проведению саммита, который, если он состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в намеченный день, 12 июня, и, при необходимости, будет продлен", - написал президент США.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу, обвинив КНДР во враждебном тоне по отношению к США.

В ответ на решение Трампа Северная Корея заявила, что до сих пор открыта к переговорам с США и готова провести их в любое время.

Планировалось, что лидеры двух стран встретятся 12 июня в Сингапуре.

Темы: КНДРСШАядерное оружиеТрамп
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