Трамп заявил о продуктивных перговорах о возобновлении встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении подготовки запланированной на 12 июня в Сингапуре встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"У нас очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возврате к проведению саммита, который, если он состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в намеченный день, 12 июня, и, при необходимости, будет продлен", - написал президент США.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.