Сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі збили безпілотний літальний апарат бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волноваському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдется у повідомленні.

Українські військові підкреслили, що система протиповітряної оборони об'єднаних сил діє ефективно.