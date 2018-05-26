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Сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Субота, 26 травня 2018, 07:44

Бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі збили безпілотний літальний апарат бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волноваському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдется у повідомленні.

Українські військові підкреслили, що система протиповітряної оборони об'єднаних сил діє ефективно.

Теми: ООСДонбас
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