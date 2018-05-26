Силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, вел разведку позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", - говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что система противовоздушной обороны объединенных сил действует эффективно.