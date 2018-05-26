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ООС: Бої тривали майже по всій лінії зіткнення, знищено 2 окупантів

Субота, 26 травня 2018, 08:02

Минулої доби бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкине.

"Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій минулої доби двох українських захисників було поранено. Як зазаначається, наразі їх життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.

Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає.

Теми: ООСбойові дії
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