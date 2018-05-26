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ООС: Бои шли почти по всей линии соприкосновения, уничтожено 2 оккупантов

Суббота, 26 мая 2018, 08:02

В прошедшие сутки боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников были ранены. Как отмечается, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

С начала текущих суток потерь среди украинских военных нет.

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Темы: ООСбоевые действия
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