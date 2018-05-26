До України не пустили чотирьох росіян - ультрас ФК "Торпедо"

1212 переглядів
Субота, 26 травня 2018, 12:14

На пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській обл. співробітники ДПСУ відмовили у в'їзді в Україну 4 громадянам Росії, які їхали в Київ. 

Про це 26 травня повідомили у Держприкордослужбі України. 

Прикордонники встановили, що громадяни РФ віком від 21 до 28 років відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир).

Під час додаткової перевірки чоловіки не змогли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів.

"У ході спільного з представниками митниці огляду у них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів - ультрас футбольного клубу. ... За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через держкордон та повернуто зворотно. За фактом поінформовано взаємодіючі органи", - зазначили у ДПСУ. 

 
 
фото - прес-служба дпсу

За даними відомства, загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які слідували на фінал Ліги Чемпіонів-2018, за останню добу – 7 тисяч осіб.

"За результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 - через порушення порядку в’їзду-виїзду на територію тимчасово окупованої АР Крим. Щодо понад 200 осіб прийнято часткові рішення про пропуск через кордон", - зазначили у ДПСУ. 

26 травня до обіду очікується масове прибуття вболівальників автобусами, переважно через західну ділянку кордону, повідомили прикордонники. 

Теми: футбол Прикордонна служба Росія
powered by lun.ua
По темі
Разом з фанами на фінал ЛЧ приїхав злочинець, розшукуваний Інтерполом 26 травня 2018, 10:58
Чи захочуть футбольні фани повернутися до Києва після нашої "гостинності"? 25 травня 2018, 18:00
Скандальна реклама "Газпрому" в Києві: УЄФА каже, що все законно 25 травня 2018, 14:51
Усі новини
Головні новини
РФ відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії - доповідь ПА НАТО
Томос про автокефалію Української церкви вже написаний - архімандрит
Поведінка українців за кордоном не становить ризиків для безвізу - єврокомісар
ООС: Бої тривали майже по всій лінії зіткнення, знищено 2 окупантів
Усі новини
афіша

Афіша подій на 25-27 травня

Культура

5 причин, чому дорослим варто сходити на дитячий кінофестиваль