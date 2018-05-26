В Украину не пустили четырех россиян - ультрас ФК "Торпедо"

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Суббота, 26 мая 2018, 12:14

На пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской обл. сотрудники ГПСУ отказали во въезде в Украину 4 гражданам России, которые ехали в Киев.

Об этом 26 мая сообщили в Держприкордослужби Украины.

Пограничники установили, что граждане РФ в возрасте от 21 до 28 лет относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г.Владимир).

Во время дополнительной проверки граждане РФ не смогли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.

"В ходе совместного с представителями таможни досмотра у них была выявлена символика с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба. ... По результатам проверки гражданам РФ отказано в пропуске через госграницу, они возвращены обратно. По факту проинформированы взаимодействующие органы", - отметили в ГПСУ.

 

 
 
фото - пресс-служба Гпсу

По данным ведомства, в целом пограничники уже встретили и оформили почти 10 тыс. граждан, которые следовали на финал Лиги Чемпионов-2018, за последние сутки - 7 тыс. человек.

"По результатам дополнительной проверки не пропущены 6 граждан, еще 2 - за нарушения порядка въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым. В отношении более 200 человек принято частичные решения о пропуске через границу", - отметили в ГПСУ.

26 мая до обеда ожидается массовое прибытие болельщиков автобусами, преимущественно через западный участок границы, сообщили пограничники.

Темы: футбол Пограничная служба Росcия
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