Денісова просить МКЧХ відвідати Сенцова і Кольченка в РФ

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного хреста з проханням перевірити стан дотримання прав засуджених у РФ політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Про звернення Денісової до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє повідомляє прес-служба омбудсмена.

Денісова просить Карбоньє сприяти візиту представника МКЧХ до виправної установи в Челябінській області РФ, де перебуває Кольченко, та до виправної колонії в м. Лабитнангі РФ, де утримується Сенцов, щоб перевірити умови утримання та можливість надання медичної допомоги засудженим українцям.

С таким же проханням омбудсмен звернулась і щодо затриманих громадян України Романа Сущенка та Ресуеля Веліляєва, які перебувають у виправній колонії в Москві.

Крім того, Уповноважений просить віце-президента МКЧХ також посприяти візиту представника організації до слідчого ізолятора міста Сімферополь в анексованому Криму та перевірити умови тримання та надання медичної допомоги Володимиру Балуху, Узеіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Прес-служба омбудсмена також повідомляє, що Денісова відкрила провадження за фактами порушення прав і свобод громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова.

"В ході провадження вживається заходів щодо з’ясування проведеної роботи державними органами України в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб (1983 рік)", - йдеться в повідомленні.

Денісова надіслала звернення до генпрокурора Юрія Луценка, міністра юстиції Павла Петренка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням до 31 травня поінформувати омбудсмена про вжиті заходи реагування за фактами незаконного позбавлення волі Кольченка і Сенцова.

Зазначається, що після отримання відповідей уповноважений вивчить матеріали та запропонує подальші дії щодо звільнення українських політв’язнів.

Денісова наголошує, що аргументація російської сторони щодо автоматичного набуття Кольченком та Сенцовим громадянства РФ не може бути прийнята, оскільки це суперечить імперативним нормам загального міжнародного права.

На підставі цього омбудсмен стверджує, що права Кольценка та Сенцова як громадян України були порушені та керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13 і 15 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" відкриває провадження за цим фактом.

Як повідомлялося, 14 травня засуджений в РФ за надуманим приводом Олег Сенцов ​​оголосив голодування доти, доки Кремль не звільнить всіх ув’язнених українців.

Крім того, проукраїнський активіст Володимир Балух, якого в окупованому Криму тримають під вартою в СІЗО, голодує з 19 березня.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.