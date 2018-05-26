Денисова просит МККК посетить Сенцова и Кольченко в РФ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Международному комитету Красного креста с просьбой проверить соблюдение прав осужденных в РФ политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова просит Карбонье способствовать визиту представителя МККК в исправительное учреждение в Челябинской области РФ, где находится Кольченко, и в исправительную колонию в г. Лабытнанги РФ, где содержится Сенцов, чтобы проверить условия содержания и возможность оказания медицинской помощи осужденным украинцам.

С такой же просьбой омбудсмен обратилась и в отношении задержанных граждан Украины Романа Сущенко и Ресуеля Велиляева, которые находятся в исправительной колонии в Москве.

Кроме того, Уполномоченный просит вице-президента МККК также помочь визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополь в аннексированном Крыму и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Пресс-служба омбудсмена также сообщает, что Денисова открыла производство по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова.

"В ходе производства принимаются меры по выяснению проведенной работы государственными органами Украины в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год)", - говорится в сообщении.

Денисова направила обращения к генпрокурору Юрию Луценко, министру юстиции Павлу Петренко, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой до 31 мая проинформировать омбудсмена о принятых мерах реагирования по фактам незаконного лишения свободы Кольченко и Сенцова.

Отмечается, что после получения ответов уполномоченный изучит материалы и предложит дальнейшие действия по освобождению украинских политзаключенных.

Денисова отмечает, что аргументация российской стороны относительно автоматического приобретения Кольченко и Сенцовым гражданства РФ не может быть принята, поскольку это противоречит императивным нормам общего международного права.

На основании этого омбудсмен утверждает, что права Кольченко и Сенцова как граждан Украины были нарушены и руководствуясь статьей 101 Конституции Украины, статьями 13 и 15 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" открывает производство по этому факту.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

14 мая осужденный в РФ под надуманным предлогом Олег Сенцов объявил голодовку до тех пор, пока Кремль не освободит всех заключенных украинцев.

Кроме того, проукраинский активист Владимир Балух, которого в оккупированном Крыму держат под стражей в СИЗО, голодает с 19 марта.