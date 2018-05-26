У Києві "замінували" 5 станцій метрополітену

У Києві станції метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" тимчасово зачинено на вхід та вихід.

Про це 26 травня повідомили у КП "Київський метрополітен".

За даними КП, станції зачинено для пасажирів через анонімні дзвінки про їх мінування. Наразі проводиться перевірка інформації.

У поліції Києва повідомили, що інформація про вибух, що станеться на 5 станціях метрополітену, надійшла до правоохоронців від невідомого о 13:20.

"Наразі поліцейські проводять евакуацію пасажирів, персоналу підземки та оглядають вказані об’єкти. Інформація про подію зареєстрована, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)", - зазначили у поліції.

Раніше у столичному метрополітені повідомляли, що в ніч на 27 травня роботу підземки буде подовжено на 3 години, а у роботі станцій будуть деякі зміни.

Зокрема станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід з 18:00 до закінчення руху поїздів, поїзди проїжджатимуть станцію "Олімпійська" без зупинки.

Також можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Арсенальна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна", "Площа Льва Толстого", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка" і "Палац спорту".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - повідомили у КП.

26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".

За даними поліції, на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

У другій половині дня і до завершення матчу за порядком спостерігатимуть 10 тис. працівників усіх відомств системи МВС України.