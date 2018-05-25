На фінал ЛЧ поліція чекає 55 тисяч іноземних фанів

На фінальний матч Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня, прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

Про це на брифінгу сказав очільник столичної поліції Андрій Крищенко, повідомляє Укрінформ.

Крищенко розповів, що ще не всі охочі вболівальники прибули до Києва, станом на 24 травня прибуло трохи більше тисячі.

Він сказав, що основна маса іноземців прибуде 25 травня у другій половині дня, і всі вболівальники, яких будуть привозити клуби, що роздавали білети, прилетять чартерними рейсами в Бориспіль 26 числа зранку.

"Ми спілкувалися з іноземними представниками команд - по 17 тисяч білетів отримали команди, близько 20 тисяч отримали спонсори. Іноземних уболівальників... ми очікуємо не менше 53-55 тисяч осіб, хоча розуміємо, що на стадіоні буде значно більше осіб, але іноземних вболівальників буде десь 55 тисяч", - пояснив Крищенко.

За його словами, 25 травня у столичній поліції відбудеться спільна нарада з іноземними поліцейськими щодо фанатів. Прибуде по 6 офіцерів з Іспанії і з Британії.

"Особливо небезпечні фанати... скажімо так, є практика і в Англії, і в Іспанії, вони не виїдуть взагалі з держави, білетів в них не буде, і така інформація є і в нас…Але якщо іноземні вболівальники будуть скоювати правопорушення, діяти буде виключно поліція України за законами України", - додав він.

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом" пройде на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві 26 травня.

Команди вже прибули в Україну.

Громадський порядок у Києві охоронятимуть близько 12 тисяч правоохоронців.

24 травня у Києві трапилася бійка в кафе на вулиці Великій Васильківській.

В результаті конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися. Також двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції.

Згодом київська поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

Читайте також: Вогнем і м'ячем. Що треба знати про економіку фіналу Ліги Чемпіонів