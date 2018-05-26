В Киеве "заминировали" 5 станций метрополитена
В Киеве станции метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" временно закрыты на вход и выход.
Об этом 26 мая сообщили в КП "Киевский метрополитен".
По данным КП, станции закрыты для пассажиров в связи с анонимными сообщениями об их минировании. В настоящее время проводится проверка информации.
В полиции Киева сообщили, что информация о взрыве, который произойдет на 5 станциях метрополитена, поступила правоохранителям от неизвестного в 13:20.
"В настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и осматривают указанные объекты. Информация о происшествии зарегистрирована, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан)", - отметили в полиции.
Ранее в столичном метрополитене сообщали, что в ночь на 27 мая работа подземки будет продлена на 3 часа, а в работе станций будут некоторые изменения.
В частности станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов, поезда будут проезжать "Олимпийскую" без остановки.
Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в КП.
26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".
По данным полиции, на финальный матч ЛЧ в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.
Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать 10 тыс. сотрудников всех ведомств системы МВД Украины.