В Киеве "заминировали" 5 станций метрополитена

В Киеве станции метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" временно закрыты на вход и выход.

Об этом 26 мая сообщили в КП "Киевский метрополитен".

По данным КП, станции закрыты для пассажиров в связи с анонимными сообщениями об их минировании. В настоящее время проводится проверка информации.

В полиции Киева сообщили, что информация о взрыве, который произойдет на 5 станциях метрополитена, поступила правоохранителям от неизвестного в 13:20.

"В настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и осматривают указанные объекты. Информация о происшествии зарегистрирована, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан)", - отметили в полиции.

Ранее в столичном метрополитене сообщали, что в ночь на 27 мая работа подземки будет продлена на 3 часа, а в работе станций будут некоторые изменения.

В частности станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов, поезда будут проезжать ​​"Олимпийскую" без остановки.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в КП.

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".

По данным полиции, на финальный матч ЛЧ в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать 10 тыс. сотрудников всех ведомств системы МВД Украины.