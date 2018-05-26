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Поліція Києва зафіксувала вже 26 інцидентів з іноземними вболівальниками

Субота, 26 травня 2018, 14:00

У Києві правоохоронці зафіксували 26 подій за участю іноземців, які прибули на проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. 

Як повідомляє поліція Києва, на цей час слідчі розпочали 15 кримінальних проваджень, із них 10 крадіжок, 3 хуліганства і 2 шахрайства.

Окрім того, складено два адміністративні протоколи на іноземних громадян за скоєння ДТП без потерпілих та розпиття алкогольних напоїв поблизу готелю в Дарницькому районі столиці.

"Інші зареєстровані події мають інформаційний характер", - додали в поліції.

Там також повідомили, що в суботу о 13:20 на вулиці Велика Васильківська до поліції звернувся представник УЄФА, який вказав на невідомого, котрий займався торгівлею символікою команди фіналістів без відповідних документів.

Співробітники поліції затримали даного громадянина для подальшої перевірки.

Поліція Києва також повідомляє, що зранку 26 травня поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків. Однак не вказується на причетність до конфліктів іноземців.

Так, о 6:30 на перехресті вулиць Шота Руставелі і Басейної виникла сварка між групою студентів, які голосно лаялися. Поліцейські негайно втрутилися і припинили конфлікт.

О 7:55 сварка виникла між чотирма особами у стані алкогольного сп’яніння, які вийшли з нічного клубу на Хрещатику. Поліцейські і нацгвардійці провели із компаніями профілактичні бесіди.

Фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом" відбудеться у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський".

У другій половині дня і до завершення матчу за порядком спостерігатимуть 10 тис. працівників усіх відомств системи МВС України.

За даними поліції, на фінальний матч ЛЧ у Києві прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

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Українська правда

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Теми: поліціяфутболКиїв
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