В Киеве зафиксировали уже 26 инцидентов с иностранными болельщиками

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 событий с участием иностранцев, прибывших на проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает полиция Киева, в настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества.

Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы.

"Другие зарегистрированные события имеют информационный характер", - добавили в полиции.

Там также сообщили, что в субботу в 13:20 на улице Большая Васильковская в полицию обратился представитель УЕФА, который указал на неизвестного, который занимался торговлей символикой команды финалистов без соответствующих документов.

Сотрудники полиции задержали данного гражданина для дальнейшей проверки.

Полиция Киева также сообщает, что утром 26 мая полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин. Однако не указывается на причастность к конфликтам иностранцев.

Так, в 6:30 на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские немедленно вмешались и прекратили конфликт.

В 7:55 ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике. Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы.

Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдет в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский".

Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать 10 тыс. сотрудников всех ведомств системы МВД Украины.

По данным полиции, на финальный матч ЛЧ в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

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