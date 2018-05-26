КВУ: За три місяці партії витратили на себе з держбюджету 84 мільйони

За січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 млн грн, з них 84,4 млн. грн - кошти державного бюджету України.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

Зокрема, "Народний Фронт" витратив за три місяці 20,2 млн. (99% з них - гроші бюджету), БПП – 28,7 млн. (99%), "Опозиційний блок" – 6,3 млн. (99%), "Самопоміч" – 20 млн. (99%), Радикальна партія Олега Ляшка – 5,5 млн. (95%), ВО "Батьківщина" – 4,2 млн. (92%).

За перші три місяці 2018 р. партії купували за державні кошти навіть такі товари першої необхідності як миючі засоби, пакети для сміття, серветки, рушники, офісний папір і картриджі (це, зокрема, відображено у звіті РПЛ).

Найбільше державних коштів НФ і "Батьківщина" витратили на оренду приміщень (7,5 та 2,1 млн. відповідно), БПП та "Опозиційний блок" – на місцеві осередки (17,3 та 3,5 млн.), РПЛ – на зарплати (2,2 млн.), "Самопоміч" - на матеріальні витрати і оплату послуг (7,5 млн.).

Частину коштів (6,3 млн.) партії спрямували на оплату реклами в ЗМІ: найбільше коштів на це витратила "Самопоміч" – 2,9 млн. на видавничу діяльність.

"Для зменшення залежності від держфінансування партії мали б залучати кошти від членських внесків та гроші від фізичних і юридичних осіб, однак наразі цих коштів недостатньо для того, щоб покрити партійні витрати", - зазначають у КВУ.

Зокрема, за даними НАЗК, у 2017 році "Оппоблок" отримав 6,6 млн. грн. від внесків фізичних та юридичних осіб, а витратив за 3 місяці поточного року понад 6 млн.

"РПЛ отримала за рік 1,1 млн. внесків, а за січень-березень витратила понад 5 млн. НФ залучив за рік лише 6 тис. грн. внесків, а витратив за І квартал понад 20 млн", - заявили у КВУ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким внесла зміни до актів щодо запобігання та протидії політичній корупції. Документ встановив державне фінансування політичних партій з 1 липня 2016 року.

1 вересня 2016 р. НАЗК розподілило 391 млн. грн на статутну діяльність парламентських партій у 2016 році.

У другому кварталі 2017 року "Народний фронт" отримав з держбюджету 28,4 млн грн, БПП - 28 млн, "Самопоміч" - 25,1 млн, "Оппоблок" - 12,1 млн, РПЛ - 9,5 млн, "Батьківщина" - 7,2 млн грн.

На IV квартал 2017 р. на діяльність 6 партій, представлених у парламенті, НАЗК погодило виділення понад 110 млн гривень з держбюджету.

Наприкінці 2017 року у КВУ заявляли, що у проекті держбюджету на 2018 рік видатки за статтею "фінансування статутної діяльності політичних партій" недофінансовані: замість 1,1 млрд грн., передбачених законодавством, партіям виділили лише 513 млн. грн.