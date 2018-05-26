КИУ: За три месяца партии потратили на себя из госбюджета 84 миллиона

За январь-март 2018 г. совокупные расходы политических партий достигли 85,2 млн грн, из них 84,4 млн. грн - средства госбюджета Украины.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

В частности, "Народный Фронт" потратил за три месяца 20,2 млн. (99% из них - деньги бюджета), БПП - 28,7 млн. (99%), "Оппозиционный блок" - 6,3 млн. (99% ), "Самопомич" - 20 млн. (99%), Радикальная партия Олега Ляшко - 5,5 млн. (95%), ВО "Батькивщина" - 4,2 млн. (92%).

За первые три месяца 2018 г. партии покупали за госсредства даже такие товары первой необходимости как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи (это, в частности, отражено в отчете РПЛ).

Больше всего госсредств НФ и "Батькивщина" потратили на аренду помещений (7,5 и 2,1 млн. соответственно), БПП и "Оппоблок" - на местные ячейки (17,3 и 3,5 млн.), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн.), "Самопомич" - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн.).

Часть средств (6,3 млн.) партии направили на оплату рекламы в СМИ: больше всего средств на это потратила "Самопомич" - 2,9 млн. на издательскую деятельность.

"Для снижения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц, однако пока этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы", - отмечают в КИУ.

В частности, по данным НАПК, в 2017 году "Оппоблок" получил 6,6 млн. грн. от взносов физических и юридических лиц, а потратил за 3 месяца текущего года более 6 млн.

"РПЛ получила за год 1,1 млн. взносов, а за январь-март потратила более 5 млн. НФ привлек за год лишь 6 тыс. грн. взносов, а потратил за I квартал более 20 млн", - заявили в КИУ.