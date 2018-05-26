Порошенко: наступна ціль – Суперкубок УЄФА або фінал Ліги Європи

Наступною ціллю для України після фіналу Ліги Чемпіонів у Києві є проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом УЄФА Александром Чеферіном, повідомляє в суботу прес-служба президента.

За його словами, проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, а також надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого.

Фото прес-служби президента

Порошенко також запросив Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу.

Крім того, він відзначив принципову позицію УЄФА щодо невизнання зміни статусу Кримського півострова.

Президент УЄФА, зі свого боку, подякував главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята. Особливо було відзначено гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

Порошенко також поділився футбольними уподобаннями своєї сім'ї.

"Коли мене питають, за кого я вболіваю – "Реал" чи "Ліверпуль", я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду "Динамо" Київ – палкий вболівальник "Ліверпуля". У нього все в кольорах цього клубу. А от моя донька Євгенія – чітко за "Реал". Тобто мій дім – точно підтримує обидва клуби", - сказав президент.

Як повідомлялося, фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом" відбудеться у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський".

У другій половині дня і до завершення матчу за порядком спостерігатимуть 10 тисяч працівників усіх відомств системи МВС України.

За даними поліції, на фінальний матч ЛЧ у Києві прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

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