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Порошенко: следующая цель - Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы

Суббота, 26 мая 2018, 15:22

Следующей целью для Украины после финала Лиги Чемпионов в Киеве является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с президентом УЕФА Александром Чеферином, сообщает в субботу пресс-служба президента.

По его словам, проведение нынешнего финала Лиги Чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества, а также придаст дополнительный толчок для развития футбола в Украине, прежде всего детского.

 
Фото пресс-службы президента

Порошенко также пригласил Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.

Кроме того, он отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

Президент УЕФА, в свою очередь, поблагодарил главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особо было отмечено гостеприимство и радушный прием иностранных гостей, в том числе болельщиков, со стороны украинцев.

Порошенко также поделился футбольными пристрастиями своей семьи.

"Когда меня спрашивают, за кого я болею - "Реал" или "Ливерпуль", я говорю - я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев - страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения - четко за "Реал". То есть мой дом - точно поддерживает оба клуба", - сказал президент.

Как сообщалось, Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдет в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский". 

Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать 10 тыс. сотрудников всех ведомств системы МВД Украины. 

По данным полиции, на финальный матч ЛЧ в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

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Темы: футболПорошенкоУЕФА
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