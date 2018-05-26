Прикордонники не пустили двох російських журналістів

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Субота, 26 травня 2018, 16:38

Прикордонники не пустили в Україну двох громадян Російської Федерації, які виявилися представниками ЗМІ.

Про це повідомляє в суботу Держприкордонслужба.

Іноземці прилетіли до Києва рейсами з Мінська та Тбілісі. Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки.

"Інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів, проте у ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили його приналежність до російського телеканалу "Россия". У зв’язку з не підтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14.00 співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 18 тисяч громадян, при цьому в суботу – 8 тисяч осіб.

Основним видом транспорту, яким користуються громадяни, є літаки. Основний потік припадає на столичні аеропорти, але прибуття гостей футбольного свята також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, чимало вболівальників добираються в Київ автобусами через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області співробітники ДПСУ відмовили у в'їзді в Україну 4 громадянам Росії, ультрас російського ФК "Торпедо", які їхали до Києва.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Росія ЗМІ
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