Пограничники не впустили двух российских журналистов

Пограничники не впустили в Украину двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ.

Об этом сообщает в субботу Госпогранслужба.

Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года.

"Другой россиянин целью визита отметил отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". В связи с не подтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили почти 18 тысяч иностранных граждан, при этом в субботу – 8 тысяч человек.

Основным видом транспорта, которым пользуются граждане, являются самолеты. Основной поток приходится на столичные аэропорты, но прибытие гостей футбольного праздника также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, немало болельщиков добираются в Киев автобусами через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области сотрудники ГПСУ отказали во въезде в Украину 4 гражданам России, ультрас российского ФК "Торпедо", которые ехали в Киев.