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В аеропортах Києва за день оформлено 11 тисяч вболівальників

Субота, 26 травня 2018, 21:42

З 8 години ранку суботи в аеропортах Києва оформлено 11,1 тисяч вболівальників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

"Лише сьогодні оформлено 43 чартера (вболівальників Ліверпуля-23, Мадрида-20)", - зазначив він.

За його словами, загалом оформлено вже понад 20,2 тисячі іноземців.

Разом з тим, прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош повідомила "Інтерфакс-Україна", що аеропорт у суботу прийняв більше передбачуваної кількості рейсів.

"Станом на 19.00 за суботу, 26 травня, до аеропорту Бориспіль прилетіло 54 додаткових чартерних рейси, 52 рейси бізнес-авіації і три державних рейси (урядові борти). Це більше, ніж ми планували", - зазначила Ярош.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувається фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".  

Раніше в поліції повідомляли, що на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

Українська правда
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