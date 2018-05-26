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В аэропортах Киева за день оформлено 11 тысяч болельщиков

Суббота, 26 мая 2018, 21:42

С 8:00 утра субботы в аэропортах Киева оформлено 11,1 тысяч болельщиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков Ливерпуля-23, Мадрида-20)", - отметил он.

По его словам, в целом оформлено уже более 20,2 тысяч иностранцев.

Вместе с тем, пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош сообщила "Интерфакс-Украина", что аэропорт в субботу принял больше предполагаемого количества рейсов.

"По состоянию на 19.00 по субботу, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса (правительственные борта). Это больше, чем мы планировали", - отметила Ярош.

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". 

Ранее в полиции заявляли, что на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

Украинская правда
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