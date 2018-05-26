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США відправляють до Сінгапуру команду для підготовки саміту з Кім Чен Ином

Субота, 26 травня 2018, 22:20
США відправляють до Сінгапуру команду для підготовки саміту з Кім Чен Ином

Команда Білого дому вирушить до Сінгапуру для підготовки запланованого на 12 червня саміту за участю президента США Дональда Трампа й лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомила у суботу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Politico.

"Підготовча команда Білого дому виїде до Сінгапуру, як було заплановано, щоб підготувати саміт, якщо він відбудеться", - сказала Сандерс.

За інформацією видання, до Сінгапуру має вирушити велика команда під керівництвом заступника глави адміністрації Джо Хейгіна та спеціального помічника президента Патріка Кліфтона.

Команда має прибути до Японії 28 травня і виїде до Сінгапуру того ж дня.

Як повідомлялося, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував проведення історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка повинна була відбутися 12 червня у Сингапурі. Трамп пішов на цей крок після того, як стало відомо, що Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері.

У відповідь на рішення Трампа Північна Корея заявила, що досі відкрита до переговорів з США і готова провести їх в будь-який час.

25 травня Трамп заявив, що його адміністрація знову відновила контакти з КНДР стосовно підготовки проведення двосторонньої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

26 травня Трамп повідомив про відновлення підготовки запланованої на 12 червня в Сінгапурі зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Українська правда

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Теми: СШАКНДР
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