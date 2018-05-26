США отправляют в Сингапур команду для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

Команда Белого дома отправится в Сингапур для подготовки запланированного на 12 июня саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Politico.

"Подготовительная команда Белого дома уедет в Сингапур, как было запланировано, чтобы подготовить саммит, если он состоится", - сказала Сандерс.

По информации издания, в Сингапур должна отправиться большая команда под руководством заместителя главы администрации Джо Хейгина и специального помощника президента Патрика Клифтона.

Команда должна прибыть в Японию 28 мая и уедет в Сингапур тот же день.

Как сообщалось, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгэри.

В ответ на решение Трампа Северная Корея заявила, что до сих пор открыта к переговорам с США и готова провести их в любое время.

25 мая Трамп заявил, что его администрация вновь возобновила контакты с КНДР по подготовке проведения двусторонней встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

26 мая Трамп сообщил о возобновлении подготовки запланированной на 12 июня в Сингапуре встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.