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Україна повідомила НАТО про розробку РФ біологічної й хімічної зброї

Субота, 26 травня 2018, 22:48
Україна повідомила НАТО про розробку РФ біологічної й хімічної зброї

Українська делегація в ПА НАТО передала партнерам доповідь щодо розробки Росією біологічної та хімічної зброї.

Про це повідомила у Facebook голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

"Як мінімум останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом віспи. Це підтверджує аналіз більш ніж п‘яти тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, що знаходяться під МО РФ", - заявила Фріз.

 
Фото з Facebook Ірини Фріз

Разом з цим, за її словами, інша дослідницька установа активно закуповує та проводить дослідження, що вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервово-паралітичних газів.

Відповідна доповідь передана також до штаб-квартири Альянсу.

Під час засідання ПА НАТО Фріз також запропонувала включити положення про можливе застосування Росією біологічної та хімічної зброї в рамках гібридних дій до спеціального рапорту з протидії гібридним загрозам Росії, повідомляє Укрінформ.

"Нами було проаналізовано питання щодо активізації Росією досліджень, які спрямовані на розробку хімічної та біологічної зброї масового ураження, яку може бути застосовано Росією в рамках гібридних дій проти деяких країн. Я вам надам цей звіт. Можливо, ви зможете використати його для внесення ще одного пункту в якості гібридних загроз Росії для цивілізованих країн",- сказала вона.

Під час засідання ПА НАТО в суботу у Варшаві британський парламентарій Лорд Джоплінг представив проект спеціального рапорту з протидії гібридним загрозам Росії.

Українська правда
Теми: НАТОРосіязброя
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