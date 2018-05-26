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Украина сообщила НАТО о разработке РФ биологического и химического оружия

Суббота, 26 мая 2018, 22:48
Украина сообщила НАТО о разработке РФ биологического и химического оружия

Украинская делегация в ПА НАТО передала партнерам доклад по разработке Россией биологического и химического оружия.

Об этом сообщила в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ", - заявила Фриз.

 
Фото с Facebook Ирины Фриз

Вместе с тем, по ее словам, другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса.

Во время заседания ПА НАТО Фриз также предложила включить положение о возможном применении Россией биологического и химического оружия в рамках гибридных действий в специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России, сообщает Укринформ.

"Нами были проанализированы вопросы активизации Россией исследований, направленных на разработку химического и биологического оружия массового поражения, которое может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран. Я вам предоставлю этот отчет. Возможно, вы сможете использовать его для внесения еще одного пункта в качестве гибридных угроз России для цивилизованных стран", - сказала она.

Во время заседания ПА НАТО в субботу в Варшаве британский парламентарий Лорд Джоплинг представил проект специального рапорта по противодействию гибридным угрозам России.

Украинская правда

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Темы: НАТОРосcияоружие
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