Кабмін підпорядкував собі ДФС в обхід Мінфіну – ЗМІ

Кабінет міністрів на закритому засіданні 23 травня проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби (ДФС) безпосередньо Кабміну.

Про це пише в суботу "Дзеркало тижня. Україна".

"Кабмін усе ж таки проголосував за перепідпорядкування ДФСУ прямо Кабміну в обхід Мінфіну, за аналогією з Держаудитслужбою. Коли це рішення буде юридично оформлене, Гройсман зможе управляти фіскалами напряму, окремими дорученнями, без зайвих очей і контролю", - йдеться в статті.

Джерело в уряді підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" інформацію про перепідпорядкування ДФС безпосередньо уряду, нагадавши, що така ситуація була під час керівництва фіскальним відомством Ігорем Білоусом.

У той же час співрозмовник агентства рекомендував дочекатися офіційного опублікування відповідного рішення.

Крім того, за інформацією "Дзеркала тижня", уряд проголосував за внесення змін до регламенту Кабміну, згідно з яким Міністерство фінансів виключили з переліку відомств, чиє погодження обов'язкове для документів, що подаються на розгляд уряду.

"По суті, ця зміна узаконить "дерибан" держбюджету, перетворивши Мінфін на міністерство бухгалтерії й залишивши йому лише головний біль бюджетного планування та складання формул", - зазначає автор.

За інформацією видання, Мінфін готовий до адміністративного оскарження цього рішення.