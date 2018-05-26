Кабмин подчинил себе ГФС в обход Минфина - СМИ

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Суббота, 26 мая 2018, 23:31

Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) непосредственно Кабмину.

Об этом пишет в субботу "Зеркало недели. Украина".

"Кабмин все же проголосовал за переподчинение ГФСУ прямо Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", - говорится в статье.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о переподчинении ГФС непосредственно правительству, напомнив, что такая ситуация была во время руководства фискальным ведомством Игорем Билоусом.

В то же время собеседник агентства рекомендовал дождаться официального опубликования соответствующего решения.

Кроме того, по информации "Зеркала недели", правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которому Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, представляемых на рассмотрение правительства.

"По сути, это изменение узаконит "дерибан" госбюджета, превратив Минфин в министерство бухгалтерии и оставив ему только головную боль бюджетного планирования и составления формул", - отмечает автор.

По информации издания, Минфин готов к административному обжалованию этого решения.

Темы: Кабинет министров Фискальная служба Минфин
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