"Реал" виграв фінал Ліги чемпіонів у Києві

Мадридський "Реал" виграв Лігу Чемпіонів у сезоні 2017/2018. У фінальному матчі, що проходив в Києві на НСК "Олімпіському" мадридці з рахунком 3:1 здолали англійський "Ліверпуль".

Для "Реала" цей виграш Ліги Чемпіонів став третім поспіль. Тим самим мадридці повторили власний рекорд, що був встановлений в 60-х роках минулого століття.

Перший тайм матчу став драматичним для двох граців обох команд. Вже на 20-х хвилинах першого тайму "Ліверпуль" позбувся свого головного бомбардира Салаха, котрий отримав ушкодження плеча в боротьбі із Серхіо Рамосом. Салах залишав поле зі сльозами на очах і це була найголовніша втрата для "мерсісайдців". Та ж сама доля спіткала через кілька хвилин і захисника "Реала" Карвахаля, що також був замінений.

Що стосується самої гри, то у перші 45-ть хвилин територіальна перевага була в мадридців, але єдиний удар у площину воріт був саме у "Ліверпуля".

Другий тайм вийшов веселішим. Вже на 47-й хвилині після удару Іско англійців рятує поперечка воріт. Далі настав час неприємно дивувати воротаря "Ліверпуля" Каріуса. На 51-й хвилині Каріус невдало викидає м`яча біля власних воріт і Бензема підставляє ногу, і круглий закотився у сітку воріт - 1:0.

"Ліверпуль" доволі швидко відігрався. Після подачі стандарту та скидки від Ловрена Мане пробиває ворота "Реала" - 1:1. Англійці через кілька хвилин могли вийти вперед. Після удару Мане ворота "Реала" рятує штанга.

На 64-й хвилині вдало вийшов на заміну Гарет Бейл, який чудовим ударом через себе пробиває у верхній кут воріт англійського клубу - 2:1. Мав єдину нагоду забити в цій зустрічі і Кріштіану Роналду, але його удар заблокував Робертсон.

Зіпсував кінцівку цієї гри знову таки Каріус. Після нескладного удару Бейла м`яч залітає від рук воротаря у сітку воріт "Ліверпуля" - 3:1. На цьому боротьба "Ліверпуля" скінчилася. Після гри Каріус зі сльозами на очах просив вибачення у фанів "Ліверпуля", а "Реал" святкував свою 13-ту перемогу у Лізі Чемпіонів.